Ruba valigia da un Flixbus posteggiato, intervengono i carabinieri

Tre arresti e tre denunce. Questo il bilancio di un'operazione di controllo straordinario del territorio svolto dai carabinieri del comando provinciale di Genova; con particolare attenzione al centro storico. In totale, nel fine settimana tra sabato 22 e domenica 23 ottobre, sono stati impiegati venticinque carabinieri in divisa e cinque in borghese; 75 le persone identificate.

Due 20enni oiriginari del Senegal sono stati arrestati perché sorpresi, dopo un breve pedinamento, a vendere per 40 euro alcune dosi di crack ed eroina a due genovesi pregiudicati, uno dei quali percettore di reddito di cittadinanza. Grazie alla perquisizione sono stati trovati altri 750 euro e altri tre grammi di droga, per un totale di 8. I due sono stati arrestati per spaccio, uno anch per resistenza a pubblico ufficiale perché ha tentato di scappare per evitare il controllo.

Arrestato nella zona di Principe anche un 45enne originario del Marocco, sorpreso a rubare una valigia dal bagagliaio di un pullman Flixbus in sosta nella zona di Ponte dei Mille. Apparteneva a una turista, i militari sono intervenuti tempestivamente, decisiva la segnalazione di un tassista che aveva notato il ladro.

Tre invece le denunce: un 15enne a Castelletto sorpreso con un unico pezzo di circa 10 grammi di hashish, un 17enne residente a Genova e sorpreso a Bargagli con alcune dosi della stessa sostanza, dalla successiva perquisizione i militari hanno trovato nascosti in casa altri 40 grammi suddivisi in dosi, materiale per il confezionamento e la pesatura oltre alla somma di 410 euro provento dell’attività di spaccio.

Nei guai anche un genovese di 50 anni, con precedenti, fermato via Rosata a Molassana durante un controllo stradale. Era senza patente, assicurazione e carta di circolazione e nascondeva una mazzetta da muratore sulla quale non ha saputo fornire giustificazioni plausibili.