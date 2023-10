Uno ruba al ristorante, due spacciano e un altro è ricercato: arresti e denunce

Controlli dei carabinieri del comando provinciale nel centro storico genovese e nella zona di Sampierdarena. Nelle ultime ore tre persone sono state arrestate e altre denunciate.

Due 20enne originari del Gambia, con precedenti, sono finiti in manette per spaccio di droga in via San Luca. Sono stati sorpresi a vendere cocaina a un italiano di 40 anni. Perquisiti, sono stati trovati in possesso di oltre 100 euro. I militari, ispezionando la zona, hanno poi trovato nascoste sotto la saracinesca di un fondo oltre 20 dosi di crack e cocaina.

Durante la notte, nel corso di un controllo in un locale di via della Maddalena, è stato invece arrestato un senegalese di 40 anni, con precedenti, ricercato per reati inerenti allo spaccio e condannato a sei mesi. È stato portato nel carcere di Marassi.

Arrestati anche un italiano di 35 anni con precedenti e un ecuadoriano di 45 per le reiterate violazioni delle disposizioni restrittive cui erano sottoposti per reati in materia di droga e per la misura cautelare dell’avvicinamento all’ex convivente.

Un 60enne italiano, poi, è stato denunciato per furto con destrezza per aver rubato il portafoglio dalla tasca di un 30enne all'interno di un ristorante. Nel centro storico sono stati infine denunciati un 30enne originario del Marocco e una 35enne italiana, il primo per ingresso e soggiorno illegale in Italia, la seconda per aver violato il foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno Genova per due anni. Denunciati infine quattro minorenni ai giardini della Fiumara per spaccio di droga e reazione violenta agli stessi carabinieri.