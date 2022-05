Carabinieri liguri donano il sangue per l'Avis

La convenzione ha permesso di dare il via alla campagna per la donazione di sangue da parte del personale dell’Arma dei Carabinieri in servizio in Liguria.

Sono circa 100 i militari di ogni ordine e grado, provenienti dai vari reparti dell’Arma nelle quattro provincie liguri, che nella prima settimana di campagna si sono recati presso le strutture sanitarie del Comando Legione “Liguria”, presso la caserma “Vittorio Veneto” di Sturla.

Nel comando dei Carabinieri erano presenti i volontari medici e infermieri dell’associazione che si sono occupati delle donazioni con veicoli appositamente attrezzati che erano pronti per ricevere chi ha aderito alla campagna.

Le donazioni di sangue sono essenziali per il comparto sanitario, secondo recenti stime ogni giorno circa 1.800 persone necessitano di trasfusioni per poter sopravvivere ed è per questo che Avis opera costantemente per accrescere le proprie riserve, da distribuire agli ospedali liguri.

L’iniziativa ha riscosso il gradimento del personale e la soddisfazione degli operatori, molti di loro infatti sono abituali donatori.