Controlli stradali dei carabinieri: denunciati sette automobilisti

Per guida in stato di ebbrezza, rifiuto di sottoporsi al test alcolemico, guida sotto l’effetto di stupefacenti e guida senza patente

Posti di blocco e controlli alla circolazione da parte dei carabinieri del comando provinciale genovese nella serata di sabato.

Complessivamente i militari hanno controllato 120 veicoli e 200 persone denunciando all'autorità giudiziaria sette automobilisti genovesi di età compresa tra 18 e 50 anni per guida in stato di ebbrezza, per rifiuto di sottoporsi al test alcolemico, per guida sotto l’effetto di stupefacenti e per guida senza patente perché mai conseguita.

Tutte le patenti sono state ritirate.