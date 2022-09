Controlli dei carabinieri nella movida: due locali multati per carenze igienico sanitarie

Controlli nella movida per i carabinieri genovesi che hanno messo in campo gli uomini delle compagnie di Genova Centro, San Martino e Sampierdarena, collaborando con il personale del Nas (Nucleo antisofisticazioni e sanità) in alcuni punti nevralgici della città: giardini di Quinto, centro storico e Sampierdarena.

Un arresto, due denunce a piede libero e sanzioni per due ristoranti il bilancio delle operazioni, nel corso delle quali sono state identificate 50 persone e controllati 20 veicoli.

Un italiano di 41 anni è stato arrestato e portato in carcere in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dall’ufficio di sorveglianza mentre un italiano e uno straniero sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza e si sono visti ritirare la patente. Sono stati infine sanzionati due ristoranti per carenze igienico sanitarie.