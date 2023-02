Pusher, evasi e ubriachi al volante: il weekend dei carabinieri tra arresti e denunce

Controlli dei carabinieri del comando provinciale di Genova nel corso del fine settimana appena trascorso. Cinque le persone arrestate dai militari per diversi reati, due invece quelle denunciate a piede libero.

In manette un 30enne originario dell'Algeria, presente in Italia in maniera irregolare e con precedenti per spaccio, fermato in via di Sottoripa perché aveva avvicinato un passante cercando di vendergli della droga. Grazie alla perquisizione i carabinieri hanno trovato 50 grammi di hashish suddiviso in dosi. Arrestato per evasione, invece, un ecuadoriano di 40 anni agli arresti domiciliari per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Doveva stare a casa, ma è stato 'pizzicato' a spasso in piazza Raggi nel centro di Genova.

Un 40enne di Chiavari è stato invece fermato dai militari perché sabato sera si è presentato in una pizzeria dove stava cenando la sua ex compagna. L'uomo, noto per i suoi precedenti, era stato colpito dal divieto di avvicinamento alla donna, la violazione gli è costata l'arresto.

In manette, infine, un 30enne genovese per la sospensione degli arresti domiciliari che scontava presso una comunità per i reati di rapina aggravata e lesioni e anche un 60enne siciliano per ordine di carcerazione emesso dall’Autorità Giudiziaria di Torino. Dovrà scontare una pena detentiva di 18 mesi per reati contro il patrimonio.

Durante i controlli sono scattate anche due denunce a piede libero. Un 20enne senegalese, irregolare in Italia, trovato a cedere eroina e cocaina a un genovese in cambio di 50 euro che a anche opposto resistenza ai carabinieri e, infine, un 30enne genovese per guida in stato di ebbrezza. Sorpreso durante un normale controllo della circolazione con un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti, i militari gli hanno anche ritirato la patente.