Controlli durante le feste: i carabinieri arrestano otto persone

I carabinieri del comando provinciale di Genova, durante le feste natalizie, hanno intensificato l’attività di controllo del territorio: otto arresti negli ultimi giorni e diverse denunce.

Sette persone italiane e sudamericane, di età compresa tra i 24 e i 45 anni, sono state arrestate e portate nel carcere di Marassi in esecuzione di provvedimenti dell’autorità giudiziaria, sia per condanne definitive che per violazioni di prescrizioni cui erano sottoposti, per reati contro la persona, associazione per delinquere finalizzata all’ingresso illegale nel territorio dello Stato e divieto di avvicinamento all’ ex coniuge. In manette anche un 33enne originario della Somalia sorpreso a spacciare hashish a Genova. L'uomo è stato anche denunciato perché nascondeva strumenti atti allo scasso. Nelle ultime settimane ci sono stati molti furti in appartamento, anche la polizia ha denunciato tre persone sorprese con grimaldelli, oro e contanti a Borgoratti (a questo link l'articolo).

Negli ultimi giorni, tra Natale e Santo Stefano, i carabinieri hanno anche denunciato diverse persone nel corso dei controlli, ubriachi alla guida, un ladro in un negozio e anche un uomo ubriaco che li ha aggrediti in strada mentre cercavano di calmarlo (a questo link l'articolo). Ad Arenzano, infine, i carabinieri hanno denunciato un 60enne che ha minacciato di morte quattro 20enni sostenendo di avere una pistola (a questo link l'articolo).

