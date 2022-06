I carabinieri celebrano il 208esimo anniversario: "800 arresti e 5mila denunce nell'ultimo anno"

Ottocento arresti, 5mila denunce, 17mila persone e 12mila mezzi controllati, 22mila chiamate ricevute dal 112: questo il bilancio dell'ultimo anno di attività dei carabinieri in provincia di Genova, reso noto oggi - 6 giugno 2022 - alla cerimonia del 208esimo anniversario di fondazione dell'Arma.

All'appuntamento, presso il comando Legione Carabinieri Liguria in via Brigate Salerno, sono stati divulgati i dati relativi agli ultimi 12 mesi, dal 1 giugno 2021 al 31 maggio 2022: per quanto riguarda gli stupefacenti sono stati effettuati circa un centinaio di arresti, più 130 denunce a piede libero.

Per i furti - sempre nell'ultimo anno - gli arresti sono circa 50 e 450 denunce. Per le rapine - sul territorio se ne sono contate un centinaio - 15 arresti e una cinquantina di denunce a piede libero. Qualche migliaio i furti in abitazione denunciati.

Apprensione sul versante delle baby gang (il video): "Abbiamo avviato servizi per il contrasto a questo fenomeno che certamente un po' preoccupa - dice Maurizio Ferla, generale comandante Legione Carabinieri Liguria - ma i risultati che stiamo vedendo sono molto importanti. Chiaramente non è un problema che può essere risolto solo con l'intervento delle forze dell'ordine: non si possono attribuire alle forze di polizia responsabilità di cui dovrebbero farsi carico le famiglie". A portare alla ribellione dei giovanissimi sono quasi sempre situazioni di disagio in cui si trovano: "Non delinquono per divertirsi o per noia - conclude Ferla - è probabilmente qualcosa di molto più profondo come mancanze nella fase della formazione e dell'educazione".