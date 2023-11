Latitante dal luglio 2022: rintracciato e arrestato spacciatore

Era riuscito a sfuggire all'arresto nel luglio 2022, nel corso dell'operazione "I Campi", rendendosi irreperibile per quasi un anno e mezzo, ma i carabinieri alla fine lo hanno trovato a Sampierdarena.

È stato così arrestato un 44enne senegalese, pregiudicato, colpito da un ordine di custodia cautelare emesso dal Tribunale di Genova perché ritenuto responsabile di spaccio di droga: l'uomo era latitante dal luglio 2022, quando i carabinieri avevano arrestato 27 pusher sgominando un'articolata rete sul territorio e specialmente nei vicoli del centro storico.

L'operazione "I Campi" aveva preso corpo nel 2021, in seguito a numerosi esposti dei residenti: i carabinieri avevano identificato e disarticolato una vasta organizzazione di spacciatori, insediati in particolare tra via Pré, via Gramsci e piazza della Commenda. Ad agevolare l'attività di spaccio anche numerosi 'fiancheggiatori' che non prendevano attivamente parte agli scambi, ma presidiavano l'area di competenza in qualità di vedette, avvisando spacciatori e acquirenti della presenza o dell’improvviso arrivo delle forze dell'ordine. Tra le figure emblematiche della rete di spaccio anche una donna italiana che forniva aiuti e supporto logistico, arrivando anche a custodire in casa la droga per i clienti, sempre nel centro storico.

Per lo sviluppo delle indagini erano state preziose le dichiarazioni degli acquirenti fermati poco dopo aver comprato droga: una clientela variegata con operai, studenti universitari, donne giovani e meno giovani, minori, avvocati e liberi professionisti. Tutti avevano dichiarato di essere giunti in zona appositamente per trovare il pusher di fiducia, specializzato in un particolare tipo di sostanza.