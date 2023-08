Controlli dei carabinieri nel fine settimana, tre arresti e due denunce

Controlli dei carabinieri del comando provinciale nel corso del fine settimana. Tre persone sono state arrestate, altre due invece denunciate.

In manette un ragazzo italiano di 25 anni residente a Genova, già sottoposto da alcune settimane all’obbligo di dimora con permanenza notturna in casa a causa di precedenti reati, è stato arrestato e portato nel carcere di Marassi dopo che il tribunale ha stabilito l’aggravamento della misura per via delle numerose violazioni delle prescrizioni che gli erano state imposte.

Al termine di indagini è stato invece rintracciato e portato in carcere in attesa di estradizione un 40enne rumeno. L'uomo era ricercato dalle forze dell'ordine del proprio Paese d'origine per il reato di guida senza patente reiterato nel biennio.

Arrestato anche un 30enne di origini marocchine in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal tribunale di sorveglianza. L’uomo è stato condannato per una serie di reati che includono rapina, ricettazione, truffa, frode informatica e detenzione di droga.

Denunciato a piede libero invece un genovese di 27 anni per resistenza a pubblico ufficiale. Una pattuglia dei carabinieri è intervenuta dopo una lite per futili motivi, il giovane è stato trovato in possesso di una dose di cocaina e ha opposto resistenza ai militari per evitare di essere segnalato come assuntore.

Durante i posti di blocco stradali sono state identificate, infine, cento persone. Numerose le multe, un 25enne genovese è stato denunciato perché sorpreso ubriaco alla guida, con un tasso alcolemico oltre tre volte superiore al massimo consentito per legge. Gli è stata anche ritirata la patente, mentre l'auto è stata sequestrata.

