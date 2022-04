Spaccio di droga nel centro storico, tre arresti

I militari del Nucleo Operativo della compagnia Genova Centro, nel corso di un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nel centro storico di Genova, hanno eseguito tre arresti.

In prima battuta è finito in manette un ventenne originario del Mali, con precedenti di polizia, sorpreso nell'atto di cedere cocaina a un giovane ecuadoriano, già in regime di affidamento in prova per reati contro il patrimonio. L'assuntore è stato segnalato alla prefettura.

Nel prosieguo del servizio, gli stessi militari hanno rintracciato e arrestato due senegalesi, già noti poiché monitorati nel corso dei vari servizi di controllo del territorio, entrambi gravati da un ordine di carcerazione per espiazione pena per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti. I due sono stati trasferiti nel carcere di Marassi dove dovranno espiare circa due anni di reclusione.