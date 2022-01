Evasione, maltrattamenti e lesioni: tre arresti

Tre arresti dei carabinieri nella giornata di martedì 25 gennaio 2022.

I militari delle stazioni San Teodoro e Scali, Bolzaneto e Sampierdarena hanno eseguito tre distinti ordini di carcerazione emessi dall’autorità giudiziaria genovese, tutti gli arrestati sono stati portati nel carcere di Marassi.

Si tratta di un 30enne originario dell'Albania, con precedenti, che dovrà scontare un anno di reclusione per il reato di evasione, un 55enne genovese che era già stato sottoposto all’affidamento in prova ai servizi sociali ed è stato condannato a tre anni di reclusione per maltrattamenti in famiglia. Portato in carcere anche un 30enne ecuadoriano condannato a otto mesi per lesioni personali.