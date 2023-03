Spaccio, aggressioni e maltrattamenti: otto arresti e tre denunce

Controlli dei carabinieri del comando provinciale di Genova. Otto persone arrestate e tre denunciate è il bilancio delle operazioni svolte negli ultimi giorni.

Sei persone, quattro delle quali straniere, di età compresa tra i 25 e i 45 anni sono finiti in manette per ordini di carcerazione per reati di lesioni personali, maltrattamenti in famiglia, evasione e oltraggio a pubblico ufficiale. Due invece per spaccio di eroina. Un ecuadoriano di 50 anni sorpreso in via Prè a vendere la droga a un 40enne genovese e un peruviano di 45 anni trovato a spacciare alcuni grammi di sostanza stupefacente nel centro di Chiavari.

Denunciati poi due minorenni originari dell'Albania che hanno aggredito con un cacciavite un 16enne egiziano nei pressi del centro commerciale Fiumara e un genovese di 25 anni, con precedenti. Le indagini della stazione dei carabinieri di Savignone hanno consentito di accertare plurimi episodi di spaccio commessi nell’alta Valle Scrivia.