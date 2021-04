Controlli a tappeto dei carabinieri: quattro arresti per spaccio di droga e un furto

Controlli a tappeto dei carabinieri della compagnia del Centro nella giornata di mercoledì: in manette quattro persone tra via Fereggiano, via Fieschi, via Napoli e piazzale Parenzo.

Controlli a tappeto dei carabinieri della compagnia del Centro nella giornata di mercoledì 21 aprile 2021: complessivamente sono state arrestate quattro persone (tre per spaccio di droga e una per furto) tra via Fereggiano, via Fieschi, via Napoli e piazzale Parenzo.

In via Fereggiano

Nel tardo pomeriggio un 54enne agli arresti domiciliari per detenzione e spaccio di droga, è stato sorpreso mentre vendeva, in cambio di 300 euro, sei grammi di cocaina. In seguito alla perquisizione personale e domiciliare i militari hanno trovato altri 12 grammi di droga, 700 euro, un bilancino di precisione e materiale per il taglio.

In via Fieschi

In serata un 30enne di origini senegalesi, con precedenti, è stato sorpreso a vendere sette dosi di eroina in cambio di una banconota da 100 euro a un 53 enne genovese. Perquisita l’abitazione, sono stati trovati anche mille euro in contanti.

In via Napoli

Nella tarda serata un 20enne di origini senegalesi, con precedenti, è stato notato mentre cedeva una dose di crack a un genovese in cambio di alcune banconote da 10 euro. Perquisito è stato ùtrovato in possesso di altre quattro dosi della stessa sostanza e

di circa 2.000 euro.

In piazzale Parenzo

Un 35enne di origini marocchine, con precedenti, è stato arrestato per furto aggravato. Con la cosiddetta tecnica del “venditore di fiori” riusciva a rubare a un'anziana la somma di 45 euro.

Tutti gli arrestati saranno giudicati giovedì 22 aprile per direttissima, sequestrati droga e denaro. Gli acquirenti sono sta ti invece segnalati come assuntori.