'Pattuglione' dei carabinieri, cinque arresti e sette denunce

I carabinieri del comando provinciale di Genova hanno effettuato un servizio di controllo straordinario del territorio finalizzato alla prevenzione e alla repressione dei reati in genere, anche al fine di garantire una maggiore percezione della sicurezza da parte dei cittadini.

Nel corso dell'attività sono stati effettuati cinque arresti: per evasione dagli arresti domiciliari, un genovese di 30 anni, che, sottoposto a una visita presso un Sert cittadino, non faceva rientro nella propria abitazione, venendo rintracciato successivamente a bordo di un autobus della linea extraurbana; quattro persone su distinti ordini di carcerazione emessi dall'autorità giudiziaria, tutti italiani, di età compresa tra 40 e 50 anni, per reati di tentata rapina, atti persecutori, sfruttamento della prostituzione, furto aggravato e detenzione di stupefacenti.

Denunciate in stato di libertà sette persone, tra cui tre genovesi di età compresa tra 35 e 50 anni, di cui due con precedenti di polizia, sorpresi a imbrattare con vernice dei colori di una squadra di calcio locale le panchine pubbliche dei giardini Cavagnaro.

Due persone sono state denunciate per detenzione ai fini di spaccio (un 50enne genovese e un minorenne senegalese), entrambi con precedenti di polizia, trovati in possesso di oltre 25 grammi di cocaina, eroina e hashish e 350 euro presumibile provento illecito. Infine per porto di oggetti atti a offendere un 20enne impiegato e un minorenne, entrambi genovesi, perquisiti nelle vie cittadine e trovati in possesso di due coltelli a serramanico.