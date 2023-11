Furto, spaccio e maltrattamenti: tre arresti e due denunce

I carabinieri del comando provinciale di Genova, nel corso dei servizi di controllo del territorio svolti tra lunedì 20 e le prime ore di martedì 21 novembre, supportati dai nuclei operativi e radiomobile, hanno tratto in arresto tre persone e ne hanno denunciate altre due.

Nel centro storico genovese, uno straniero 40enne, già noto ai carabinieri, è stato arrestato questa mattina per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti poiché sorpreso mentre cedeva dosi di cocaina a un italiano, che sarà segnalato alla prefettura quale assuntore.

A Lavagna è stato arrestato un palermitano poiché condannato a 2 anni di reclusione per maltrattamenti in famiglia, reato commesso a Chiavari nel 2021; a Recco, a seguito di ordine di custodia cautelare in carcere, è stato arrestato un 40enne con pregiudizi di polizia, a seguito delle reiterate violazioni degli obblighi della detenzione domiciliare a cui era sottoposto per vari reati.

Due, come detto, le denunce. In nottata, in via San Lorenzo, la pattuglia della stazione di Carignano ha notato uno straniero (25enne tunisino), che aveva un atteggiamento aggressivo e intimidatorio nei confronti di un passante. Alla vista dei militari il giovane si è dato alla fuga e, raggiunto, ha opposto resistenza al controllo per cui è stato denunciato.

In serata a Sampierdarena è stato identificato, tramite l'analisi delle immagini del sistema di video sorveglianza cittadino, un 44enne italiano quale autore di un furto commesso all'interno di garage di pertinenza di un'abitazione sita in via Castelli. L'uomo, con precedenti di polizia, è stato denunciato per furto in abitazione.