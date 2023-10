Evasione, spaccio e stalking: arresti e denunce

I carabinieri del comando provinciale di Genova hanno proceduto alla denuncia e all'arresto di dieci persone, di cui due minorenni italiani, ritenuti autori di una rapina, e un 25enne, trovato in possesso di droga.

Quattro le persone finite in manette: una 40enne italiana per evasione poiché, sottoposta agli arresti domiciliari per atti persecutori ed estorsione commessi lo scorso anno, durante un controllo da parte dei carabinieri di San Teodoro e Scali non è stata trovata in casa ma per le vie cittadine; un albanese di 40 anni, a seguito delle reiterate violazioni al divieto di avvicinamento all'ex moglie; due 30enni, un ecuadoriano e un italiano, entrambi con pregiudizi di polizia, a seguito di ordini di carcerazione emessi dal tribunale di Genova, poiché condannati a scontare pene detentive per reati contro la persona e il patrimonio, commessi tra il 2015 e il 2018.

Venendo alle denunce, nel centro storico genovese, i militari della stazione della Maddalena hanno fermato per un controllo quattro cittadini stranieri. Uno di questi, un senegalese di 20 anni con pregiudizi di polizia, è stato trovato in possesso di varie dosi hashish e 250 euro, riconducibili all'attività di spaccio, per cui è stato deferito all'autorità giudiziaria per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Per il possesso di modiche quantità della stessa sostanza, altri due stranieri (un marocchino e un senegalese) in sua compagnia sono stati segnalati quali assuntori di stupefacenti. Il quarto, 35enne del Gabon con pregiudizi di polizia, è risultato inottemperante all'ordine di lasciare il territorio nazionale.

Denunciato anche un 30enne ecuadoriano, con pregiudizi di polizia, per reiterati comportamenti vessatori e minacciosi nei confronti della moglie sua connazionale.