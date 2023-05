Capriolo sbranato nei dintorni di forte Diamante, probabile opera dei lupi

Ancora un episodio, che, se confermato, testimonierebbe la presenza dei lupi nell'immediato entroterra di Genova. La segnalazione giunta in redazione si riferisce alla zona intorno a forte Diamante, luogo molto frequentato, soprattutto nei weekend, dai genovesi.

"Sabato 29 aprile 2023 alle ore 6.38 - si legge nel messaggio giunto in redazione -, poco dopo il rio Brunetta che segna il confine tra il Comune di Genova e quello di Sant'Olcese, ho trovato, mentre percorrevo a piedi via San Lorenzo di Casanova (strada vietata per un tratto nei due sensi di marcia ai veicoli, che parte dal capolinea Campora dell'autobus Amt numero 275 e arriva in località Camporsella nel Comune di Sant'Olcese) una carcassa di capriolo sbranato".

"Presumo trattarsi di predazione - conclude il messaggio - da parte di uno o più lupi. Giovedì scorso (4 maggio 2023) a pochi metri di distanza da dove avevo rivenuto la carcassa ho trovato le fatte (feci ndr.) presumibilmente di lupo. Faccio presente che questa zona si trova sotto il Forte Diamante".