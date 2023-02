"Capriolo sbranato da due cani senza guinzaglio", la denuncia di Enpa

Un capriolo è stato sbranato da due cani senza guinzaglio nella zona di Struppa, nel bosco sottostante l'acquedotto. A denunciare l'episodio, avvenuto nella giornata di domenica 26 febbraio 2023, è Enpa Genova attraverso i propri canali social.

"Tante, troppe volte, ci siamo trovati a dover porre fine alla sofferenza di selvatici feriti a morte dai cani di proprietà - scrive l'Ente nazionale protezione animali - questa volta la differenza è che abbiamo le immagini. Siamo decisi a costringere i proprietari, che non possono ignorare quanto è successo, a prendersi le loro responsabilità, chi avesse assistito all'aggressione e identificasse i cani è pregato di contattarci".

"Il capriolo era purtroppo in condizioni di gravissima sofferenza e non compatibili con la sua sopravvivenza: abbiamo potuto solo risparmiargli il calvario. Non ci stancheremo mai di dirlo: i cani vanno tenuti al guinzaglio, nel rispetto di tutti. Compresi gli altri animali".