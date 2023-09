Cane lasciato libero attacca e uccide un capriolo

Non c'è stato nulla da fare per un giovanissimo capriolo aggredito da un grosso cane nei pressi di un convento di Cogoleto. La vicenda è stata raccontata dalla sezione genovese dell'Enpa, che non è riuscita a salvare l'animale. Letale la ferita alla trachea.

"Vorremmo dare sempre buone notizie - scrive Enpa Genova - ma quando capitano episodi come questo restano solo tanta rabbia e amarezza. Il capriolo frequentava abitualmente il terreno semiboscoso nei pressi di un convento di Cogoleto, ed era ormai 'conosciuto' dalle suore della struttura che lo avvistavano di tanto in tanto. Un grosso cane lasciato colpevolmente libero di scorrazzare nella proprietà del convento - afferma ancora l'Ente nazionale protezione animali - lo ha inseguito e aggredito per sfogare semplicemente il suo istinto. Trasportato da noi in urgenza, era già agonizzante: un morso del cane aveva reciso la trachea, il piccolo è morto dopo pochi istanti, letteralmente asfissiato sotto i nostri occhi".

Enpa Genova poi sottolinea la gravità di quanto accaduto: "Ecco cosa significa a volte non tenere sotto controllo il proprio cane. Non è giusto che a pagarne le conseguenze sia un selvatico, che non muore per rientrare in un discorso ecologico di dinamica preda/predatore (come avviene per i lupi, che predano per sostentarsi) ma solo a causa di un animale domestico lasciato libero da un proprietario negligente. Queste scene, che si ripetono regolarmente nel nostro e in altri Cras, lasciano ogni volta tristezza e rabbia. Amare gli animali significa amarli tutto, non solo il proprio cane, e gestire il proprio cane responsabilmente è un gesto di civiltà e rispetto nei confronti degli animali selvatici e anche degli altri cani. Non possiamo che auspicare sanzioni per chi lascia il proprio cane libero di danneggiare altri animali, sanzioni che però in questo Paese sono cosa rara".