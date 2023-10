Caprioli in difficoltà tra ringhiere e intercapedini: doppio salvataggio dei pompieri

Nella giornata di giovedì 26 ottobre i vigili del fuoco, con la squadra di Multedo, hanno salvato due caprioli in difficoltà.

Il primo intervento si è svolto a Campo Ligure. L'animale era caduto in una intercapedine e non era quindi più in grado di uscire. Bendato e legato è stato condotto fuori e liberato in buone condizioni di salute.

Il secondo salvataggio si è svolto invece a Cogoleto. In questo caso un cucciolo era rimasto incastrato in una ringhiera. I vigli del fuoco, grazie a uno strumento elettro idraulico, hanno divaricato le sbarre e liberato l'animale. In questo caso, essendo ferito, è stato consegnato alle cure dei veterinari. In entrambi i casi erano presentii volontari zoofili dell'associazione Una.

Video: il capriolo salvato a Campo Ligure