Scorribande delle capre tra casello e autostrada, il Comune di Chiavari corre ai ripari

Il Comune di Chiavari prova a correre ai ripari per le ripetute scorribande delle capre nei pressi del casello autostradale, con incursioni anche nella carreggiata della A12. Nelle ultime ore è comparsa sull'albo pretorio un'ordinanza per un monitoraggio delle aree interessate al fenomeno, con il coinvolgimento di Asl 4, nucleo di vigilanza regionale, carabinieri forestali, polizia stradale e polizia municipale.

I vari enti coinvolti hanno partecipato, lo scorso 24 gennaio, a un tavolo tecnico sulla questione e, attraverso questo documento, il sindaco Federico Messuti "ordina, a ciascuno per quanto di rispettiva competenza, di effettuare un adeguato monitoraggio nelle aree interessate dal fenomeno al fine di individuare la procedura più adeguata per la soluzione della problematica, valutando tutte le opzioni di contenimento e cattura degli ovicaprini, a tutela della pubblica incolumità".

Il documento spiega che l'ultimo episodio si è verificato lo scorso 16 gennaio, che "nonostante gli interventi di rinforzo della recinzione compiuti dal personale della Società Autostrade, vi sono stati altri casi in cui gli animali si sono introdotti all’interno del sedime autostradale" e che "il comportamento degli animali mansuefatti è fonte di potenziale rischio per la pubblica incolumità". Viene quindi ritenuto necessario un intervento tempestivo per tutelare la sanità pubblica veterinaria, il patrimonio zootecnico del territorio circostante e l’incolumità pubblica.

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp