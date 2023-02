Da mascotte a ospite indesiderato, via la capra da Portofino

Qualcuno l'aveva chiamato 'Becco', altri 'Ringo'. Stiamo parlando della capra-mascotte di Portofino che, da diverse settimane, era stata adottata dal borgo. Una presenza anomala in piazzetta, tanto che alla fine il sindaco Matteo Viacava ha emanato un'ordinanza per il trasferimento nel centro di recupero degli animali selvatici di Campomorone.

Nel documento si leggono le motivazioni che hanno portato a questa decisione e viene ricostruita tutta la vicenda. Secondo quanto si legge l'animale da tempo è presente sul territorio e si avvicina alla zona abitata del centro, soprattutto nella zona pedonale e portuale di piazza Martiri dell'Olivetta e molo Umberto I, dove poi staziona senza mostrare paura nei confronti delle persone. Viene poi spiegato che l'animale è stato più volte sorpreso a vagare per la strada provinciale 227 sconfinando fino al territorio di Santa Margherita Ligure, vagando tra veicoli e passanti con conseguenti interventi della polizia locale per garantire la sicurezza ed evitare incidenti. Sono stati inoltre effettuati diversi tentativi per riportare la capra nella zona del monte di Portofino da dove presumibilmente proviene, tutti terminati con il ritorno nel borgo. Tra i problemi rilevati anche "le esalazioni maleodoranti con disagi alle persone, dato che l'animale si avvicina senza paura ai tavoli degli esercizi pubblici del centro cittadino" e "gli escrementi costantemente riscontrati sul suolo pubblico, in contrasto con la pulizia e igiene previsti dal regolamento di polizia urbana".

Il sindaco nell'ordinanza spiega anche che sono state contattate le autorità competenti in materia (Asl 4, Enpa, Ente Parco di Portofino e guardie forestali) per trovare una sistemazione definitiva all'animale e che alla fine è stato deciso in accordo con gli stessi di trasferire la capra dal territorio di Portofino al Centro recupero animali selvatici di Campomorone, gestito dall'Associazione Nazionale Protezione Animali.