Nervi: inaugurata la cappelletta dei marinai dopo il restauro

Nel pomeriggio di sabato 27 maggio 2023 è stata inaugurata, dopo il restauro di Genovamade, la cappella dei marinai sulla passeggiata Anita Garibaldi di Nervi. Un progetto approvato dalla Soprintendenza per il quale era stata realizzata anche una raccolta fondi.

La cappelletta votiva con la Madonnina di Montallegro che guarda verso il mare è simbolo di protezione dei Marinai durante i loro viaggi. Già dalla metà del 1500 esisteva un bassorilievo, raffigurante la Madonna di Montallegro, murata sulla scogliera di Nervi. Il 2 luglio 1809, in occasione della ricorrenza dell’apparizione della Madonna di Montallegro, alcuni marinai scamparono a una violenta tempesta. La coincidenza dell’evento con tale ricorrenza spinse la popolazione a edificare, a protezione del bassorilievo, la cappelletta Dopo diversi anni di lavoro, con la collaborazione del Municipio Levante e Comune di Genova Genovamade Aps ha realizzato il progetto di restauro.

"Ho avuto l’onore di tagliare il nastro all’inaugurazione - ha dichiarato il presidente del Municipio Levante Federico Bogliolo -. Un onore per chi, come me, è cresciuto sulla passeggiata di Nervi. Grazie a Renzo Massa e a Genovamade Liguria per aver restaurato questo simbolo pieno di significato per tutti noi e grazie a tutti i consiglieri presenti e che hanno contribuito a raggiungere questo traguardo".

Serena Finocchio, leader dell'opposizione nel municipio Levante, ha commentato: "Un lavoro di cui dobbiamo ringraziare l’associazione Genovamade che tramite i suoi volontari come Renzo Massa ha come obiettivo quello della conservazione e rivalutazione del territorio genovese e ligure. Il primo progetto in essere dell’associazione è la riqualificazione della passeggiata Anita Garibaldi, lavori iniziati nel 2015 che nel corso del tempo hanno portato al restauro delle ringhiere dei lampioni di una parte della passeggiata e oggi anche alla cappelletta. Si può sostenere l'associazione con il 5x1000. Ha contribuito come contorno all’inaugurazione il gruppo sportivo Audax Quinto che ha fatto esibire le sue atlete in uno spettacolo dimostrativo, mi complimento con loro per i risultati ottenuti in campo interregionale".