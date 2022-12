Capodanno, stasera il maxi concerto in piazza De Ferrari: programma, divieti, modifiche traffico

Ancora piazza piena al Porto Antico per la seconda serata del Tri-Capodanno a Genova, venerdì 30 dicembre. E questa sera, sabato 31, il grande concerto in piazza De Ferrari con la diretta su Canale 5.

"Porto Antico pieno per la seconda serata del Capodanno di Genova, mentre sul palco in piazza De Ferrari si prova per la grande festa del 31 sera. Che spettacolo la Liguria, più viva che mai e pronta per entrare alla grande nel 2023" è il commento del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

Il programma del 31 dicembre

Questa sera, per festeggiare il Capodanno, maxi evento nel cuore della città, in piazza De Ferrari, con il concertone ripreso da Mediaset: a esibirsi sul palco, artisti del calibro di Annalisa, Anna Tatangelo, Baby K, Patty Pravo, Rocco Hunt, Rovazzi, The Kolors. E poi Big Boy, Blind, Erwin, Fausto Leali, Follya, Gemelli DiVersi, GionnyScandal, Ivana Spagna, Luigi Strangis, Mamacita, Riccardo Fogli, Riki, Roby Facchinetti, in una serata condotta da Federica Panicucci.

Divieti

Sono stati varati ieri alcuni divieti (qui il dettaglio) per contrastare l'utilizzo di botti e il consumo di bevande in vetro e lattine.

In tutta la città, in aree pubbliche o aperte al pubblico, tra la sera del 31 dicembre e la mattina del 1 gennaio, vietata la detenzione e l'uso di ogni tipo di artificio pirotecnico e materiale esplodente. Divieto anche di vendere e consumare bevande in contenitore di vetro o metallo. Sarà possibile bere solo da bottiglie o contenitori di plastica o cartone.

Al Porto Antico, fino alla mattina del 31 dicembre, no alla vendita di bevande in contenitori di vetro o metallici in aree pubbliche o aperte al pubblico, no all'uso di botti in aree pubbliche e private, no alla detenzione di spray urticanti.

Nell'area di piazza De Ferrari e vie limitrofe, dalla sera del 31 dicembre alla mattina del 1 gennaio, vietati i botti in aree pubbliche e private, la somministrazione e il consumo di bevande in contenitori di vetro o metallici in aree pubbliche o aperte al pubblico e la detenzione di spray urticanti.

Modifiche al traffico

Previste anche numerose modifiche al traffico e ai percorsi e orari dei mezzi pubblici. Ecco le principali.

Da venerdì mattina vietata la sosta e la fermata in via Meucci, via di Porta Soprana, via Petrarca (solo dalle 14).

Dalle 7 di sabato 31 dicembre, divieto di sosta e di fermata in via Ceccardi, via Carducci (tratto tra via Fieschi e via Ceccardi), via Vernazza (tra via XII Ottobre e piazza De Ferrari), largo Fucine. Divieto di circolazione in via dei Cebà, via Morcento e via Carducci (tratto tra via Ceccardi e via Morcento), via Pinelli, via Vernazza (dalle 14), largo Fucine (dalle 14).

Dalle 14 di sabato, divieto di transtito in piazza De Ferrari e divieto di circolazione in via Dante eccetto per gli aventi diritto al transito per il centro storico.

Dalle 17 di sabato, divieto di transito in piazza Fontane Marose, in via Roma e via XXV Aprile, in via XX Settembre (tra via Ceccardi, via Sofia Lomellinie piazza De Ferrari).

Leggi l'articolo con tutte le modifiche al traffico e ai mezzi pubblici.