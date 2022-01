Capodanno: al San Martino una quindicina di persone tra ubriachi e feriti

Sei feriti oltre a una decina di persone finite in ospedale dopo aver esagerato con l'alcol. Questo il bilancio della notte di Capodanno per quello che riguarda il pronto soccorso dell'ospedale San Martino di Genova.

Tra i ricoverati anche due giovanissimi di 15 anni in coma etilico e un uomo che è stato intubato dopo aver assunto alcol e psicofarmaci. Tra coloro che si sono presentati al pronto soccorso una persona che si era ferita con un petardo, tre con traumi e due che hanno riferito di essere state aggredite.

Sul fronte dell'ordine pubblico è stata comunque una nottata relativamente tranquilla, in Liguria si sono registrati 37 interventi dei vigili del fuoco, molti dei quali a Genova, soprattutto per piccoli roghi divampati nei cassonetti della spazzatura e alcuni principi di incendio (fortunatamente senza feriti) su terrazzi e balconi per l'accensione di fuochi d'artificio e petardi.