Capodanno, metro aperta e gratis tutta la notte

Metropolitana gratis e aperta tutta la notte del 31 dicembre, anche se con la stazione di De Ferrari chiusa dalle 18 all'1.30 per ragioni di sicurezza, e servizio bus potenziato sui quattro assi cittadini. "D'accordo con l'amministrazione abbiamo deciso di fare un potenziamento per le notti del 29, 30 e 31 del servizio di trasporto sia sul ferro sia su gomma", ha spiegato il direttore generale di Amt Stefano Pesci a margine della conferenza stampa di presentazione della nuova presidente di Amt, Ilaria Gavuglio.

Il direttore ha illustrato le misure che Amt ha messo in atto per i cittadini che decideranno di partecipare alla festa di Capodanno in piazza De Ferrari.

Partiamo dalla serata di Capodanno: la metropolitana, per la prima volta nella storia genovese, sarà in servizio tutta la notte con l'estensione della gratuità già prevista dalle 20 alle 22 estesa fino alle 7 del primo gennaio. Sono previsti potenziamenti anche sul resto del servizio con l'ascensore di Castelletto Levante aperto fino alle 2.30 e i bus che dal capolinea di via Ceccardi si muoveranno sui quattro assi Valpolcevera, Val Bisagno, Ponente e Levante fino alle 4 del mattino.

Nelle serate del 29 e 30 dicembre invece la metro proseguirà le sue corse fino alle 2.30 di notte, per i concerti previsti al Porto Antico. Così come i bus della linea 1, 9 e 13, che garantiscono i collegamenti sulle principali direttrici, proseguiranno fino alle 2.30 facendo capolinea a Caricamento oppure se ci sarà una situazione di affollamento in via Gramsci.