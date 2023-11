Capodanno in piazza De Ferrari con diretta su Canale 5, è ufficiale

"Torna a Genova il Capodanno di Canale 5". L'annuncio arriva dal presidente della Regione Liguria Giovanni Toti attraverso i propri canali social. Lo scorso anno non erano mancate le polemiche e c'era anche stata un'indagine della magistratura sui costi.

"È ufficiale - scrive Toti -, Genova sarà di nuovo la regina del Capodanno e ospiterà in piazza De Ferrari il super evento che il 31 dicembre andrà in diretta su Canale 5. Dopo lo straordinario successo dello scorso anno, con oltre 3 milioni di telespettatori e 30 mila persone in piazza, la Liguria è stata scelta ancora una volta per chiudere l’anno con uno spettacolo unico, ospiti di primo piano e big della musica".

"Grazie all'amministratore delegato di Mediaset Piersilvio Berlusconi - conclude il governatore - che in ogni occasione si dimostra un grande amico di questa terra che ama. Vi aspettiamo a Genova per entrare nel 2024 da protagonisti". Ancora da definire il programma.