Molassana, due 20enni cadono dal balcone la notte di Capodanno

È stata una brutta notte di Capodanno per due ragazzi di Molassana che sono caduti dal terrazzo di casa da un'altezza di 3 metri. Entrambi sono stati portati al pronto soccorso dell'ospedale San Martino di Genova.

Il primo, un giovane di 20 anni, è stato già dimesso con una prognosi di 7 giorni per trauma toracico. Il secondo, sempre 20enne, si trova in osservazione breve intensiva al pronto soccorso, con trauma cranico, toracico e lombare. Per fortuna non rischia la vita.

Dai primi accertamenti, sembra che i due ragazzi si stessero facendo una foto, e che siano caduti a seguito del cedimento di una ringhiera.