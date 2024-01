Capodanno: alcol a fiumi, ustionati da botti e risse fino all'alba

L'ultimo intervento (per ora) in ordine di tempo per soccorrere persone ubriache in questo Capodanno risale a poco dopo le 9 di questa mattina. Andando a ritroso fino a mezzanotte si contano in totale, con quest'ultimo, 12 interventi del 118 per persone ubriache. Solo tre invece i soccorsi nella serata dell'ultimo dell'anno per intossicazione etilica.

Gli altri elementi, oltre all'alcol, che hanno caratterizzato la notte più lunga dell'anno sono state liti o vere e proprie risse e botti, petardi e fuochi d'artificio. Il bilancio per quanto riguarda questi ultimi, per fortuna, non è pesante. Il Comune ha adottato un'ordinanza, che in gran parte della città è stata disattesa.

Nonostante in molti abbiano usato artifici pirotecnici per festeggiare l'arrivo del nuovo anno, il ferito più significativo risulta un ventenne, soccorso intorno alle 23.30 al porto antico e portato al San Martino in codice giallo.

Più pesante il bilancio dei feriti in seguito ad aggressioni. L'episodio più grave in piazza Caricamento intorno alle 4 dove tre persone sono state portate al pronto soccorso del San Martino in codice giallo con ferite da arma da taglio. Indaga la polizia.

Insomma, una notte movimentata, come era prevedibile, ma per fortuna nessuno è rimasto ferito in modo tanto grave da richiedere il ricovero in codice rosso. In piazza De Ferrari, secondo le stime, si sono riunite oltre 40mila persone, che hanno cantano e ballato sulle note dei successi di oggi e di ieri.

Bollettino di Capodanno del San Martino