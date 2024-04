Capo Marina: in spiaggia arriva il mezzo per l'accessibilità dei disabili

Venerdì 12 aprile 2024 si è svolto nei Bagni Capo Marina, in corso Italia, un sopralluogo dell’assessore del Comune di Genova al Demanio marittimo Mario Mascia e dell’assessore al Turismo di Regione Liguria Augusto Sartori, durante il quale è stato testato il nuovo ausilio per persone diversamente abili, che permetterà la completa accessibilità della spiaggia. Il nuovo mezzo è un dispositivo semovente cingolato per l’aiuto alla mobilità dei disabili, su qualsiasi tipo di superficie. Adatto, quindi, a muoversi sulla sabbia, sui ciottoli e sul pietrisco, il mezzo permette alla persona con disabilità di percorrere la spiaggia, raggiungere il mare e immergersi completamente in acqua, ma potrebbe essere utilizzato anche per passeggiate su sentieri erbosi. Alla presentazione del mezzo hanno partecipato anche Giovanni Ottonello e Gianfranco Martini, rispettivamente ideatore e produttore del nuovo ausilio per disabili. Il nuovo mezzo arriva a Capo Marina dopo l'ascensore del mare installato con successo l'estate scorsa, con un motoriduttore e un sistema di funi in movimento supporta l'accesso al mare e la balneazione.

"La grande spiaggia libera dei Capo Marina - dichiara l’assessore Mario Mascia- si conferma luogo d'elezione per sperimentare e applicare tutte le soluzioni tecnologiche innovative volte a garantire l'accessibilità e la gratuita fruibilità del mare e dell'arenile a tutta la città, ai genovesi ma anche ai turisti, con particolare riguardo alle persone con disabilità, agli anziani e ai genitori con bimbi al seguito. Dopo lo Swim Lift che abbiamo inaugurato l’anno scorso, questo nuovo dispositivo implementa l’accessibilità al mare e rende questa spiaggia un vero e proprio incubatore di idee, progetti e iniziative sostenibili volte alla totale fruizione di spazi e beni pubblici".

"Inaugurato a Capo Marina un importante strumento che consente alle persone disabili di fruire, a pari titolo con tutti gli altri, del nostro splendido mare. Sono molto contento di questa novità odierna perché sono particolarmente sensibile al tema del turismo accessibile avendolo inserito come priorità del Funt 2023 per finanziare interventi in conto capitale nei Comuni al fine di realizzare interventi in questa direzione – afferma l'assessore regionale al Turismo Augusto Sartori - Colgo l'occasione per annunciare che a breve sarà portato in giunta regionale un protocollo d'intesa che porterà alla realizzazione dell'edizione 2024 della 'Guida Mare Accessibile', la mappatura dei litorali della Liguria accessibili alle persone con disabilità motorie realizzata grazie alla collaborazione della Consulta regionale per la tutela dei diritti della persona handicappata, Inail, Aism e Associazione della Polizia di Stato. Nell'edizione 2023 sono state censite più di 150 strutture tra cui anche i bagni Capo Marina: è uno strumento pensato non soltanto per informare i turisti ma anche per aiutare i cittadini e i residenti liguri a orientarsi nell’offerta di spiagge accessibili presenti in Liguria. L’obiettivo che ci siamo prefissati è di rendere i litorali liguri sempre più accoglienti e senza barriere".

