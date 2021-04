Guardia Costiera ed Enpa salvano un tasso: era finito in una cavità della diga del porto

In seguito a una segnalazione arrivata in tarda mattinata il personale della capitaneria si è attivato contattando il centro recupero animali selvatici dell'Enpa

Intervento di diverse ore per gli uomini della Guardia Costiera che, con il supporto dell'Enpa, sono riusciti a salvare un tasso che si era infilato in una buca della diga aeroportuale del porto di Genova, luogo insolito per un animale di terra.

In seguito a una segnalazione arrivata in tarda mattinata il personale della capitaneria si è attivato contattando il centro recupero animali selvatici dell'Enpa, giunto velocemente sul posto.

Una motovedetta della Guardia Costiera di stanza presso la Marina dell'Aeroporto è partita in soccorso del tasso che nel primo pomeriggio è stato recuperato e portato a terra, affidato all'Enpa per ulteriori verifiche e il successivo rilascio.