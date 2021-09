Chiavari, incendio in un magazzino: indagini sulle cause del rogo

Indagini in corso a Chiavari per stabilire le cause di un incendio che nella mattinata di lunedì 13 settembre ha interessato un magazzino comunale di via Parma, nella frazione di Caperana.

Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco intervenuti sul posto: sono andati a fuoco due cassonetti della spazzatura presenti al di fuori dello stabile, i danni sono comunque contenuti e riguardano la sola parete esterna del magazzino, nessuna persona è stata coinvolta o ferita. Nella zona ci sono già stati altri incendi nel corso degli ultimi mesi.

Per il momento non pare trattarsi di un incendio doloso, ma le autorità stanno provvedendo alle necessarie verifiche, anche grazie al supporto dell’amministrazione che ha fornito prontamente le immagini dell’impianto di videosorveglianza.