Caos passaporti, lo sfogo di un papà: "Appuntamenti diversi per i figli minorenni, ogni volta ore di lavoro perse"

Quattro date diverse, quattro orari diversi, quattro commissariati diversi: nel girone infernale dei passaporti, chi è riuscito a prendere un appuntamento dopo settimane di tentativi ha ora a che fare con un'ulteriore complicazione burocratica, specialmente se deve accompagnare i figli minorenni.

"In famiglia dobbiamo rinnovare tutti il passaporto - racconta a GenovaToday Alessandro Caruso da Cogoleto - e siamo riusciti dopo diverse peripezie a ottenere finalmente l'agognato appuntamento, in quattro date diverse e in quattro punti diversi della città. Siccome lavoro, vorrei poter portare con me i miei due figli minorenni in modo da far fare il passaporto anche a loro, ma sembra impossibile chiedere di poter riunire gli appuntamenti in modo da poter servire un nucleo familiare nella stessa giornata. Un genitore che lavora dunque ogni volta dovrà chiedere permessi o chiudere la sua attività per ore per accompagnare i figli minorenni, visto che è impossibile ottenere un appuntamento ravvicinato". Il viaggio da Cogoleto al centro di Genova, poi, con i cantieri in autostrada, può risultare davvero un'impresa ogni volta.

Caruso spiega di aver provato a chiedere al commissariato di riferimento, presso il quale ha ottenuto appuntamento per se stesso: "Ma è impossibile perché negli orari dedicati non risponde mai nessuno e più volte mi sono sentito chiudere la comunicazione senza nemmeno una risposta. Capisco che gli uffici siano molto impegnati, ma non riuscire nemmeno a parlare con qualcuno è incredibile".

Il cittadino è riuscito a prendere gli appuntamenti per sé e per la sua famiglia dopo settimane passate a consultare il portale della Polizia di Stato: "Tra l'altro ci sono commissariati, come quelli del Tigullio, che ricevono esclusivamente residenti dei Comuni di quell'area. Chi vive nella riviera di ponente invece è svantaggiato perché non ci sono punti dedicati".