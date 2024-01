Caos biglietto Amt-Trenitalia: convocato incontro urgente in Città metropolitana

Dopo il clamoroso dietrofront di qualche giorno fa, in cui si è scoperto che non c'è un accordo tra Trenitalia e Amt e il biglietto del treno per la rete urbana genovese in realtà non è gratuito per over 70 e under 14, è stato convocato un incontro urgente in Città Metropolitana per chiarire e trovare una soluzione.

Intorno al tavolo, mercoledì mattina, si riuniranno rappresentanti della Città Metropolitana, del Comune di Genova, di Amt e di Trenitalia.

"Abbiamo deciso di convocare un tavolo con tutte le parti coinvolte per affrontare un tema urgente - commenta il consigliere metropolitano con delega al Trasporto pubblico Claudio Garbarino -. Spero che questo incontro porti a soluzioni concrete e praticabili per le fasce di età under 14 e over 70".

Per il momento, dunque, chi ha meno di 14 anni e più di 70 dovrà pagare per salire sul treno: come se non bastasse, il prezzo del biglietto per viaggiare su mezzi Amt e treni (questi ultimi solo entro i confini del comune di Genova) è aumentato a 2,20 euro per 110 minuti. Una doccia fredda per centinaia di cittadini che avevano visto i banner sul sito di Amt - ora rimossi - e che avevano letto le dichiarazioni che informavano della possibilità di viaggiare gratis anche in treno tra Voltri, Nervi e Pontedecimo.

L'obiettivo dell'incontro in realtà è anche più ambizioso, e riguarda la possibilità di ottenere il famoso biglietto integrato per tutta l'area metropolitana, vale a dire da Cogoleto a Moneglia e, a nord, fino a Isola del Cantone e Rossiglione: "Il nostro obiettivo è migliorare l’accessibilità e l’efficienza del nostro sistema di trasporto pubblico - dice Garbarino - e credo che possiamo farlo lavorando insieme, non solo per quanto riguarda il trasporto ferroviario nel Comune di Genova ma prevedendo, per quanto compete al nostro ente, soluzioni di bigliettazione integrata con Trenitalia nell'intera area metropolitana". Ma quel che si attende ora, prima di tutto, è un chiarimento sulla situazione della gratuità per anziani e giovanissimi.