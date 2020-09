Ubriaco alla guida, aggredisce i carabinieri: arrestato

La scorsa notte a Sampierdarena un 42enne genovese, abitante in Piemonte, è stato arrestato per violenza, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, rifiuto di fornire indicazione sulla propria identità e guida in stato di ebbrezza dalla pattuglia della locale stazione carabinieri.

L'uomo, sorpreso alla guida della sua autovettura in via Cantore in stato di ebbrezza, infatti aveva un tasso alcolemico pari a grammi/litro 1,86, accertato mediante alcol test, ha aggredito e insultato ripetutamene i militari, oltre a rifiutarsi di fornire le sue generalità ai carabinieri, che hanno riportato lesioni giudicate guaribili in una decina di giorni dai sanitari dell'ospedale Villa Scassi.

Il 42enne sarà processato con rito direttissimo. Gli è stata ritirata la patente.