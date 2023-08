Seduto in strada di notte, 40enne derubato del cellulare

Erano le 2 di notte passate e l'uomo era seduto sul gradino di un negozio in via Cantore. Intento a scrivere dei messaggi sul suo cellulare non si è accorto di un uomo che gli è passato vicino e glielo ha sfilato dalle mani.

Il 40enne ha tentato di inseguirlo ma il ladro era molto più veloce di lui, la vittima ha allora fermato una volante della polizia di passaggio ma anche per gli agenti la ricerca non è andata a buon fine.

All'uomo non è rimasto che sporgere denuncia contro ignoti per il furto con strappo.