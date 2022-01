Attraversamenti pedonali: cane investito da un furgone in via Cantore

Momenti di terrore per la padrona di Balto, un meticcio di 8 mesi. Il cane, probabilmente spaventato da un rumore improvviso, si è slanciato verso la strada mentre si trovava sul marciapiede e stava aspettando il verde dell'attraversamento pedonale, con la sua padrona in via Cantore.

La donna a causa dello strattone ha perso la presa del guinzaglio e il cucciolo si è buttato in mezzo alla strada finendo investito da un furgone. Per fortuna, l'incidente è avvenuto proprio nelle vicinanze della clinica veterinaria Centoundici e i dottori attirati dalle urla della padrona si sono precipitati per soccorrere il cane che era rimasto fermo per terra.

Intanto sul posto sono arrivati gli agenti della polizia locale e la Croce Gialla soccorso animali che ha trasportato l'animale nella clinica della Foce. Secondo le prime visite Balto non avrebbe riportato fratture ma sarebbe molto spaventato e debilitato, rimarrà in osservazione tutta la notte. I veterinari sperano per il meglio.

Dopo i rilevamenti del caso, i vigili urbani hanno riaperto il traffico sulle due corsie.