Assi di forza, aprono i primi cantieri: "Fine lavori nel 2025, rivoluzione del trasporto pubblico"

Giovedì 12 ottobre 2023 sono iniziati i lavori stradali del progetto dei '4 assi di forza' del trasporto pubblico locale. Al via gli interventi relativi alle sottostazioni elettriche 6 e 7, rispettivamente in via Paolo Mantovani e via Fiamme Gialle, nei quartieri di Sampierdarena e San Benigno. Le sottostazioni consentiranno ai futuri e-bus da 18 metri di avere autonomia elettrica lungo il percorso.

I lavori sono stati assegnati nel marzo 2023 al raggruppamento ICM SpA, Colas Rail SpA e Leonardo SpA, aggiudicatarie dalla gara di appalto integrato per la progettazione esecutiva e i lavori bandita dal Comune di Genova. Il valore del contratto, pari a oltre 195 milioni di euro, prevede la completa infrastrutturazione del sistema degli assi di forza ricomprendendo opere civili, impianti, sistemi tecnologici, nuove pensiline (oltre 300), nuovi capolinea, sistemazioni viabilistiche e tutti gli elementi a corredo.

L’appalto ricomprende gli assi filoviari (Centro, Ponente e Levante), che verranno attrezzati con un sistema innovativo in grado di consentire ai veicoli, dotati di un parco batterie, di viaggiare per buona parte del percorso senza la necessità di una linea aerea di alimentazione, e l’Asse Val Bisagno, che verrà invece realizzato utilizzando un sistema di bus elettrici con ricarica flash charging. "Genova - afferma il Comune in una nota - sarà la prima città in Italia a realizzare su una tratta così lunga il sistema innovativo di ricariche veloci in fermata (flash). Il progetto, in linea con il programma lavori, verrà completato entro la fine del 2025 in anticipo rispetto alle scadenze previste, essendo stato ricompreso nell’ambito del Pnrr - Piano nazionale di ripresa e resilienza".

L’assessore comunale alla mobilità integrata e trasporti Matteo Campora commenta: "Una giornata storica per Genova e per il nostro sistema di trasporto pubblico locale che si prepara a entrare nel futuro della mobilità sostenibile. Con l’inizio dei lavori su strada del progetto dei 4 assi di forza, parte ufficialmente il percorso che di qui a due anni rivoluzionerà il trasporto pubblico genovese nel segno di un minore impatto ambientale e di un considerevole efficientamento del servizio, con l’acquisto di 145 nuovi mezzi elettrici e la realizzazione di tutte le opere a corredo che consentiranno a genovesi e turisti di spostarsi in città in maniera più veloce, comoda e rispettosa dell’ambiente. Un investimento complessivo di oltre 470 milioni di euro che faranno di Genova una città modello dal punto di vista nazionale e non solo".