"Cantieri parlanti": a Palazzo Ducale l'infopoint sul terzo valico e nodo di Genova

Un nuovo infopoint dedicato al Progetto Unico del Terzo Valico e Nodo di Genova e? presente da oggi, giovedì 9 marzo, presso l’atrio di Palazzo Ducale a Genova. Il progetto si inserisce nell’ambito del piu? ampio progetto “Cantieri parlanti”, iniziativa ideata e realizzata dal gruppo Fs Italiane con le societa? del Polo Infrastrutture, Rete Ferroviaria Italiana e Italferr insieme a Webuild, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Commissario Straordinario di Governo. L’iniziativa ha l’obiettivo di informare e comunicare in modo chiaro e trasparente le opere strategiche finanziate dai fondi del Pnrr.

L’installazione di Genova rappresenta la prima in Italia a cui ne seguiranno altre che saranno collocate nelle principali stazioni, cantieri e sedi istituzionali del territorio nazionale interessato dalla realizzazione delle opere ferroviarie.

L’infopoint consiste in una struttura temporanea in cui sono esposti pannelli che illustrano il tracciato dell’opera, le caratteristiche tecniche, i dati aggiornati sull’avanzamento dei lavori, l’attenzione per l’ambiente e l’impatto sociale ed economico sui territori e sulle persone. Uno spazio aperto al pubblico che garantisce la massima visibilita? per chi si reca a Palazzo Ducale e a chiunque sia interessato a una delle opere principali del territorio nazionale in corso di realizzazione in Liguria e Piemonte.

Il Progetto Unico del Terzo Valico e Nodo di Genova e? una nuova linea ad Alta Velocita? e Alta Capacita? che potenzia i collegamenti del sistema portuale ligure con le principali linee ferroviarie del Nord Italia e con il resto d’Europa. L’intervento, realizzato da Webuild per conto di Rete Ferroviaria Italiana, con il supporto della societa? di ingegneria Italferr, con oltre 50 cantieri e 5.000 persone impegnate, costituisce la prima parte del Corridoio Ten-T Reno – Alpi, favorendo in modo decisivo lo sviluppo del trasporto di merci su ferrovia dall’Italia al resto d’Europa. Inoltre, consentira? di snellire i flussi dei treni regionali e a lunga percorrenza nell’area di Genova e abbattera? i tempi di percorrenza dal capoluogo ligure a Milano e Torino.

Prosegue cosi? l’operazione del gruppo Fs per condividere le attivita? in corso, i vantaggi dell’opera e affrontare insieme le eventuali criticita? che si presentano. Modalita? e tempi definiti di tutte le opere previste dal Pnrr sono visibili anche sulla homepage del sito internet del gruppo Fs dove e? stata realizzata un’intera sezione dedicata alle opere strategiche, aggiornata in modo trasparente sull'andamento delle attività visibili in tempo reale attraverso le webcam presenti all'interno dei cantieri.