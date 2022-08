Partono i nuovi cantieri in autostrada: giornate da "bollino rosso" e rischio code per gli imbarchi

Partono oggi, lunedì 8 agosto - nella settimana più 'calda' delle partenze per le vacanze - nuovi lavori in autostrada, e dunque gli automobilisti andranno in ferie in compagnia dei cantieri.

Nel dettaglio, da lunedì 8 a venerdì 19 agosto il casello di Genova Ovest resterà chiuso in entrata nelle ore notturne (dalle 22 alle 6 di mattina), e sia la rampa di accesso alla Sopraelevata (di competenza di Autostrade), sia la prima galleria dopo il casello, la san Bartolomeo, subiranno restringimenti di carreggiata durante il giorno.

Questo accade nelle due settimane agostane che registrano il maggior numero di imbarchi e sbarchi per traghetti e crociere. Le autorità si aspettano giornate da bollino rosso dall'8 al 10 agosto tra le 17 e le 20, in concomitanza con le partenze al porto, e come unica soluzione puntano ad una informazione preventiva e su deviazioni di traffico su percorsi alternativi in caso di necessità.

Infatti i lavori non sono prorogabil a detta di Aspi e anche dell'assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone, e consistono nell'adeguamento degli impianti antincendio nelle galleria san Bartolomeo e nel rifacimento del guardrail tra la Sopraelevata e il casello di Genova Ovest.

Autostrade ha condiviso con il Comune di Genova, Regione Liguria e Autorità portuale un piano strategico per evitare la paralisi della viabilità, soprattutto al mattino o nel tardo pomeriggio delle giornate da "bollino rosso".