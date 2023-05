Ordigno bellico nel cantiere del Waterfront, sopraelevata chiusa in direzione ponente

Presunto ordigno bellico nel cantiere del Waterfront dove nel pomeriggio di venerdì 19 febbraio gli operai hanno forato con una benna un contenitore da cui è fuoriuscito del fumo.

Per sicurezza il punto è stato isolato e la polizia locale ha disposto la chiusura della sopraelevata in direzione ponente, mentre per chi viaggia in direzione levante l'uscita obbligatoria è quella per piazza Cavour.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli artificieri della polizia di Stato. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di una bomba al fosforo come quella trovata una settimana fa in un cantiere a Brignole. In quel caso erano intervenuti gli artificieri dell'esercito per mettere in sicurezza l'ordigno d'aereo da 30 libbre risalente al secondo conflitto mondiale.

Notizia in aggiornamento.