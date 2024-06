Cantiere in via Polonio e traffico in tilt: termine lavori tra una settimana

Cantiere impattante e restringimento della carreggiata con riduzione di una corsia: succede in via Polonio, a Bolzaneto, all'altezza del ponte San Francesco, con non pochi disagi per la viabilità.

Sulla strada della Valpolcevera sono attualmente in corso lavori eseguiti da Ireti, nello specifico opere necessarie alla posa di una nuova tubazione di grande portata, dal diametro di quattro metri. E il Comune ha emesso un'ordinanza di modifica alla viabilità che però sta provocando qualche problema al traffico. Ma ancora per poco: i lavori infatti finiranno entro il 10 giugno.

A chiedere informazioni in merito, in consiglio comunale, Alberto Pandolfo (Pd) e Alessio Bevilacqua (Lega). "L'ordinanza - spiega l'assessore ai Trasporti Matteo Campora - prevede la permanenza di modifiche alla viabilità fino al 21 giugno, ma abbiamo interpellato Ireti facendo tutte le pressioni del caso per velocizzare il cantiere, vista l'importanza della strada che viene percorsa ogni giorno da un numero elevato di auto e mezzi pesanti. Ci è stato nuovamente sottolineato come sia necessaria la sostituzione della condotta in esercizio: lavori che, in base a quanto ci è stato comunicato, si chiuderanno entro il 10 giugno. Queste le indicazioni di Ireti, dunque entro una settimana il cantiere dovrebbe essere terminato".

Ha aggiunto l'assessore allo Sviluppo Economico Mario Mascia: "Con i cantieri si lavora e si migliora, purché venga assicurata un’adeguata informazione alla cittadinanza sulla loro evoluzione. Alla base c’è un grandissimo lavoro della direzione comunale Lavori Pubblici che ha saputo avviare ben 76 progetti Pnrr attualmente in esecuzione. Sono cantieri importanti che avranno in impatto significativo sul territorio. Ciò vale per Bolzaneto, interessata dal cantiere in oggetto, così come tutti gli altri quartieri della città".

I lavori sono finalizzati alla creazione di un nuovo centro logistico Sogegross.