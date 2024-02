Pegli, entro il 2024 fine lavori sul lungomare (e restyling di largo Calasetta)

Termineranno entro quest'anno i lavori sul lungomare di Pegli per il completamento del collettore fognario. Il cantiere "eterno", diviso in lotti e particolarmente invasivo sulla promenade del ponente, avrebbe dovuto essere concluso l'anno scorso ma poi a causa di vari problemi si è accumulato un notevole ritardo che ha portato alla protesta anche di diversi commercianti della zona.

Se questo sarà l'anno conclusivo, come confermato oggi martedì 6 febbraio dall'assessore alle Manutenzioni Mauro Avvenente, la novità è che nelle lavorazioni sarà incluso anche il restyling di largo Calasetta. Zona in cui, salvo ripensamenti, verrà costruita anche la famosa fontana delle polemiche contro cui è stata anche avviata una raccolta firme.

"Dopo un lungo confronto con Ireti, abbiamo ottenuto l’impegno dall’azienda per il completamento del rifacimento della fognatura sul lungomare di Pegli, estendendo i lavori quindi anche nella tratta di largo Calasetta, in un primo momento esclusa dal progetto complessivo" spiega Avvenente.

In sostanza, Ireti provvederà alla posa di una nuova condotta, sostituendo il collettore fognario, attualmente in stato precario, e provvederà anche al restyling della piazza di largo Calasetta, una volta ultimati i lavori fognari. L'avvio di questa seconda parte è previsto nel secondo semestre di quest’anno: "L’intervento sul tratto fognario - dice Avvenente - e il conseguente rifacimento della piazza sono un lavoro indispensabile, anche a garanzia della balneabilità del litorale. Vista una prima indisponibilità di Ireti a provvedere direttamente, la nostra amministrazione si era fatta carico dell’onere di realizzazione dei lavori, compresa la pavimentazione, la voce più ingente di spesa nell’intervento complessivo collegato alla nuova fognatura. Le istanze dell’amministrazione, unite al forte pressing arrivato dal territorio, hanno portato al positivo e atteso risultato del completamento dei lavori da parte di Ireti, che ringrazio per la disponibilità manifestata nel dialogo e nella risposta fattiva nei confronti dell’amministrazione e della delegazione di Pegli".