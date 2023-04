Venerdì a rischio "incubo", tra il cantiere in autostrada dopo l'incidente e lo sciopero dei treni

La giornata di oggi si preannuncia potenzialmente complicata tra cantieri (in più) in autostrada e sciopero dei treni.

Infatti oltre ai soliti lavori sulla rete autostradale - che giovedì sulla A26 hanno portato ad avere fino a 9 km di coda - è stato aperto ieri un altro cantiere sulla A7: l’installazione di una corsia in deviazione sulla carreggiata opposta è stata necessaria dopo un incidente, per ripristinare gli impianti e i presidi all'interno della galleria Boccardo, danneggiata da un tir che ha urtato la volta del tunnel. La rimozione del cantiere è comunque prevista per la giornata di oggi, al termine degli interventi.

Altro capitolo che rischia di mettere in difficoltà i pendolari oggi è quello dello sciopero dei treni, proclamato dalle ore 9 alle 17 dalle organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Sml Fast Confsal e Orsa Ferrovie.

"Lo sciopero - scrive in una nota Trenitalia - potrebbe avere un impatto significativo sulla circolazione ferroviaria e comportare cancellazioni totali e parziali di Frecce, Intercity e treni regionali. Gli effetti, in termini di cancellazioni e ritardi, potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l’orario di termine dello sciopero. Durante la protesta sindacale sarà comunque programmata l’effettuazione di alcune corse nazionali elencate nelle apposite tabelle dei treni da assicurare in caso di sciopero, consultabili nella sezione Treni garantiti (a questo link) in caso di sciopero del sito di Trenitalia".