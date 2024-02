Incidenti sul lavoro Esselunga: quando nel 2023 a Genova il cantiere venne sequestrato

È di tre persone il bilancio, per ora, delle vittime dell'incidente di venerdì mattina nel cantiere dell'Esselunga di Firenze. Anche il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, ha commentato il fatto esprimendo preoccupazione e vicinanza a tutti coloro che sono stati coinvolti: "Stiamo seguendo con preoccupazione le notizie che arrivano da Firenze, dove un crollo nel cantiere di un supermercato ha travolto diversi lavoratori. Ringraziando i soccorritori che sono impegnati senza sosta nella ricerca dei dispersi, la Liguria è vicina alle famiglie delle vittime e delle persone coinvolte, al sindaco di Firenze Nardella e al presidente della Toscana Giani. Speriamo che si possa al più presto far luce sulla dinamica di questo tragico incidente che deve essere un monito per tutte le istituzioni a impegnarsi sempre di più per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro".

E proprio in Liguria, a Genova, si erano verificati due incidenti in un altro cantiere Esselunga che portarono all'apertura di un'indagine e al sequestro: era successo a San Benigno, l'anno scorso.

Precisamente un anno fa, nel mese di febbraio 2023, aveva ceduto la soletta nel parcheggio e un operaio era rimasto ferito. In seguito al crollo era stata aperta un'inchiesta. Qualche settimana dopo, in seguito ai lavori di scavo era stata lesionata una tubazione del gas ed era stato necessario far intervenire i vigili del fuoco.

Ad aprile invece il secondo incidente, sempre nel medesimo cantiere: un operaio era stato colpito da un grosso cancello crollato a terra, ed era stato portato in ospedale con trauma cranico e Asl aveva posto sotto sequestro l'area.

Il supermercato è stato poi inaugurato, a Genova, il 24 maggio.