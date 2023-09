Campasso, la segnalazione: "Di notte luci accese nel cantiere dell'ex mercato, si può evitare lo spreco?"

"Da tre giorni nel cantiere dell'ex mercato ovoavicolo del Campasso, su cui insiste il cantiere del Bando delle Periferie, continuano a esserci alcune luci accese". A denunciare la situazione e a chiedere chiarimenti è Amedeo Lucia, consigliere municipale nel Centro Ovest per il Partito Democratico e presidente della seconda commissione (bilancio, assetto del territorio, sviluppo economico, tutela ambiente, interventi manutentivi e viabilità su base locale). "Se non vi fosse un motivo valido - aggiunge - si potrebbe evitare un tale spreco di energia per tutta la notte".

Il consigliere del Pd solleva poi altre problematiche relative al cantiere: "È partito a rilento per l'assenza di un numero adeguato di operai - sostiene -. Il covid e le problematicità del progetto riscontrate in corso d'opera hanno dato il colpo finale al rallentamento dell'opera. Durante un sopralluogo della Commissione II l'assessore Piciocchi ha potuto provare con mano quanto sopra descritto e dal sottoscritto ripetuto più e più volte in sede istituzionale e in via informale".

Amedeo Lucia chiede un nuovo sopralluogo sul cantiere dell'ex mercato ovoavicolo e sulla nuova strada del Campasso/via della Pietra: "Altra opera in forte ritardo visto - sottolinea - visto che il completamento entro stato programmato luglio 2023". E poi conclude: "Come molti altri residenti abbiamo più volte segnalato il malfunzionamento dell'illuminazione pubblica nell'attuale strada che collega il Campasso con Brin sotto Ponte San Giorgio. Ci è stato risposto che ci sarebbe stato un ripristino al più presto, ma ancora oggi è al buio. Chi torna da lavoro utilizzando la metropolitana e tornando a piedi al Campasso non può utilizzare la luce del telefonino per farsi strada. Non è accettabile".