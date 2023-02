Sestuplicamento Principe-Brignole: lavori e chiusure strade in zona Corvetto

In zona via Santi Giacomo e Filippo non ci sarà spazio solo per i lavori per la fermata della metro di Corvetto, il cui inizio è atteso tra qualche mese: in consiglio comunale si è parlato anche del cantiere ferroviario per il sestuplicamento del tratto Principe-Brignole.

Per quest'ultimo, il cronoprogramma dei lavori in piazza Corvetto da parte di Rfi prevedeva l’inizio delle attività nella prima decade di gennaio 2023 e il completamento alla fine del primo trimestre del 2024, previa disponibilità delle aree comunali: "Ma Rfi ci ha informato che a oggi queste aree non sono state ancora consegnate, per cui abbiamo un ritardo di circa un mese" ha riferito l'assessore alla Mobilità Matteo Campora, rispondendo a un'interrogazione di Alessio Bevilacqua (Lega).

Le modifiche alla viabilità conseguenti il cantiere Cociv riguarderanno via Martin Piaggio e via Grenchen (interdizione al transito veicolare e pedonale nel tratto tra civico 2 di via Grenchen e via Martin Piaggio, palazzo della Provincia escluso); interdizione al transito pedonale sul marciapiede (lato mare) di via Martin Piaggio tra via Grenchen e piazza Corvetto, per cui il transito pedonale verrà dirottato sul lato opposto della via. Resterà inalterata la viabilità in via Martin Piaggio. Per quanto riguarda piazza Corvetto, chiusura al transito del marciapiede nel tratto compreso tra via Martin Piaggio e la galleria Nino Bixio, sottopassaggio pedonale compreso. Il flusso pedonale sarà deviato nei restanti percorsi.