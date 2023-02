Autostrade, l'"imbuto" di Arenzano passa a due corsie

Se gli scorsi fine settimana la situazione sulla A10, in direzione Genova e A26, era diventata insostenibile a causa del cantiere all'altezza di Arenzano, che trasformava l'autostrada in un "imbuto" con una corsia sola e cambio carreggiata, questa domenica segna il ritorno a una parziale situazione di normalità: qui il video.

Questo non vuol dire che il traffico del rientro - che di domenica è strutturale - sia stato debellato, ma i disagi che hanno dovuto subire gli automobilisti negli scorsi weekend, con code fino a 9 km, sembrano essere stati mitigati. Oggi, in particolare, Autostrade ha trasformato l'"imbuto" aprendo una corsia in più (inclusa quella del cambio carreggiata): mentre le auto - seppur con un po' di confusione, come si può vedere dal video - possono scegliere se rimanere sulla stessa carreggiata o se cambiarla, i mezzi pesanti sono obbligati ad andare dritti e a percorrere la galleria Castello I, oggetto dei lavori. Si passa dunque, di fatto, da una corsia (con cambio carreggiata obbligatorio) a due (con cambio facoltativo) per smaltire le code del rientro.

Da lunedì invece si torna alla "normalità" con una corsia sola, ma in compenso gli interventi in chiusura permanente sulla galleria Castello I dovrebbero essere conclusi entro il 25 febbraio.