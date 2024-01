Uno insulta i carabinieri e l'altro guida con alcol 4 volte oltre il limite, denunciati

I carabinieri del comando provinciale di Genova, durante il weekend di Capodanno, hanno effettuato servizi di controllo straordinario del territorio al fine di prevenire e reprimere reati nel centro storico cittadino e in particolare in occasione del concerto di fine anno, con l'impiego di 50 carabinieri in uniforme e 20 in abiti civili, identificando 350 persone e controllando 60 veicoli.

Nel corso dell'attività sono state arrestate due persone (uno spacciatore e uno stalker), tre le denunce. Tra queste, un cittadino italiano di 50 anni con pregiudizi di polizia, poiché si era impossessato di merce varia per un valore di oltre 300 euro all'interno di un supermercato.

Denunciato anche un 23enne colombiano con svariati pregiudizi di polizia. I carabinieri sono intervenuti in via Canneto il Curto poiché lo stesso stava animatamente discutendo con la fidanzata. Invitato a fornire le sue generalità, il giovane ha iniziato a proferire frasi oltraggiose nei confronti dei militari.

Infine, nel corso dei posti di controllo alla circolazione stradale, è stato denunciato in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza un 60enne sorpreso alla guida di un veicolo con un tasso alcolemico ben 4 volte superiore a quello consentito. I carabinieri hanno provveduto al ritiro della patente di guida e al sequestro amministrativo del mezzo.